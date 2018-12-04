Şarkışla Kyk'da Kalan Öğrenciler Özel Eğitim Öğrencileriyle Buluştu

Şarkışla Kredi Yurtlar Kurumu
'nda (KYK) kalan öğrenciler Atatürk
İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.
Atatürk İlkokulu çok amaçlı salonunda özel öğrencilerle buluşan üniversiteliler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla onlarla oyun oynadı ve çocukların yüzlerine çeşitli figürler çizdi.
Şarkışla Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Cengiz Kale
, öğrencilerle birlikte olmak için Atatürk İlkokulu'na geldiklerini söyledi.
KYK'da kalan öğrenciler de farkındalık oluşturmanın, öğrencileri eğlendirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Kredi Yurtlar Kurumu,Şarkışla
04 Aralık 2018 Salı 16:34