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Şarkışla Sefil Selimi Ortaokuluna 2 bin 500 kitap hediye edildi

İstanbul Çınar Koleji, Şarkışla Sefil Selimi Ortaokulu kütüphanesine 2 bin 500 kitap hediye etti.

20.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:34Şarkışla Sefil Selimi Ortaokuluna 2 bin 500 kitap hediye edildi
Koleji, Sefil Selimi Ortaokulu kütüphanesine 2 bin 500 kitap hediye etti.
Çınar Koleji öğrencilerinin başlatmış oldukları kampanyada toplanan kitaplar, Sefil Selimi Ortaokuluna teslim edildi.
Okul Müdürü Yusuf Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğretmen arkadaşlardan bir tanesinin yardımıyla İstanbul Çınar Koleji ile bağlantı kurduk. Kolej öğrencileri kütüphanemiz için kitap kampanyası başlattı. İhtiyacımıza yönelik alınan kitaplar 16 koli ile yine yardımsever bir kargo şirketinin aracılığı ile okulumuza ulaştırıldı. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul, Şarkışla, Çınar, Güncel

Kaynak: AA

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