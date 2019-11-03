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Sarkıttığı iple evine girmek isterken düşen kişi ağır yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde anahtarını unuttuğu 3. kattaki evine sarkıttığı iple girmeye çalışan kişi düşerek ağır yaralandı.

03.11.2019 17:40Sarkıttığı iple evine girmek isterken düşen kişi ağır yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde anahtarını unuttuğu 3. kattaki evine sarkıttığı iple girmeye çalışan kişi düşerek ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 76 yaşındaki Mehmet Seven, Derebahçe Mahallesi Irmak Caddesi'ndeki evine döndüğünde anahtarının yanında olmadığını fark etti.
Üst kattan sarkıttığı iple 3. kattaki evine girmeye çalışan Seven, düşerek ağır yaralandı.
Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Seven'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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