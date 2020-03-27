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Şarköy Belediyesinden, Süleymanpaşa Belediyesine "çevre kirliliği" cezası

Tekirdağ'daki Şarköy Belediyesi, kendisine bağlı bir mahalleye çıkma parke taşı gönderdiği için, Süleymanpaşa Belediyesine 24 bin lira "çevre kirliliği" cezası kesti.

27.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:38
Şarköy Belediyesinden, Süleymanpaşa Belediyesine
Tekirdağ 'daki Şarköy Belediyesi, kendisine bağlı bir mahalleye çıkma parke taşı gönderdiği için, Süleymanpaşa Belediyesine 24 bin lira "çevre kirliliği" cezası kesti.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Şarköy'e bağlı Gölcük Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine, mahalleye çıkma parke taşları gönderdi.
Bunun üzerine Şarköy Belediyesi ekipleri, taşların gönderildiği mahalleye giderek tutanak tuttu, encümen kararıyla da Süleymanpaşa Belediyesine 24 bin lira "çevre kirliliği" cezası yazdı.
Başkan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çıkma parke taşlarını mahalleye yardım amacıyla gönderdiklerini ve kötü bir amaçlarının olmadığını söyledi.
Parke taşlarını vatandaşların sıkıntısını çözmek için gönderdiğini savunan Yüksel, şöyle konuştu:
"Çıkma taş diye tabir ettiğimiz, depoladığımız bu taşları genelde kırıp tekrar yollarda kullanıyoruz. 'Temizlenmiş olanlardan size vereyim, işinizi görecekse yolları yapın' dedik. Sonra arkadaşlarımız iki köye yanılmıyorsam bu kırık taşlardan gönderdiler. Orada yaşayan vatandaşlarımız da buradaki taşları tek tek bozuk olan yollara dizdi."
Yüksel, kendilerinden yardım isteyen vatandaşlara "hayır" diyemeyeceklerini vurgulayarak, uygulanan cezayla ilgili yasal haklarını arayacaklarını kaydetti.
Şarköy Belediye Başkanı
Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise söz konusu mahallenin kendi sorumluluk alanlarında olduğunu söyledi.
Kendi sorumluluk bölgelerindeki her konuya titizlikle yaklaştıklarını belirten Var, şu ifadeleri kullandı:
"Süleymanpaşalı vatandaşlarımıza saygıdan dolayı bu olayı daha fazla uzatmak istemiyorum. Ceza kesilmesi konusuna gelince, kendi sorumluluk alanımıza gelen ve kamyonlarla hurda çıkma taşları izinsiz bir şekilde dökenlere gerekli işlem sorumlu müdürlerimiz tarafından tespit edilir ve gerekli işlem yapılır."

Kaynak: AA

Etiketler: Şarköy Belediyesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Şarköy, Güncel

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