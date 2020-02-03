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Şarköy'de camiye koşan tüm çocuklar ödüllendirildi

Tekirdağ Şarköy'de "Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz" projesi kapsamında ödül ve kapanış programı düzenlendi.

03.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:34Şarköy'de camiye koşan tüm çocuklar ödüllendirildi
'de "Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz" projesi kapsamında ödül ve kapanış programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca öğrencilerin 15 günlük yarıyıl tatili döneminde cami ile bağlarının kurulmasını sağlamak, cami ve cemaat alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz" adlı program başlatılmıştı.

Bu kapsamda Gazi Süleyman Paşa Camii'nde düzenlenen Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ödül ve kapanış programına İlçe Müftüsü Menderes Karapunar, Din görevlileri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

İlçe Müftüsü Menderes Karapunar'ın öğle namazını müteakip yaptığı sohbetin ardından Gazi Süleyman Paşa Camii ve Kebir Camii'nde "Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz" projesi kapsamında camiye koşan ilkokul ve ortaokul kategorilerinde dereceye giren ilk üç öğrenciye ve katılım sağlayan tüm öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Gazi Süleyman Paşa Camii'nde düzenlenen program yapılan ikramın ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - TEKİRDAĞ

Süleyman Paşa, Tekirdağ, Şarköy, Güncel

Kaynak: İHA

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