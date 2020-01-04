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Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 10 gün önce karaya oturan ve yapılan çalışmalarda kurtarılamayan Rusya bandıralı kuru yük gemisinin yükünün başka gemiye aktarılarak kurtarılması için çalışmalar başlatıldı.

04.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:58 Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor

TEKİRDAĞ'ın ilçesi açıklarında 10 gün önce karaya oturan ve yapılan çalışmalarda kurtarılamayan bandıralı kuru yük gemisinin yükünün başka gemiye aktarılarak kurtarılması için çalışmalar başlatıldı. Geminin ilk etapta yükünün yarısı boşaltılıp, hafifletilerek hareket etmesi sağlanacak.

Hoşköy Mahallesi açıklarında Rusya bandıralı, 'Nevado 35' adlı, 90 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, 25 Aralık 2019 günü saat 05.00 sıralarında, karaya oturdu. Rusya'dan 11 kişilik mürettebat ile İtalya'ya şeker pancarı küspesinin götürüldüğü kuru yük gemisinin, dümen kilitlenmesi sonucu kıyıdan yaklaşık 35 metre açıkta karaya oturduğu belirtildi. Geminin kaptanının telsizle durumu bildirmesi üzerine bölgeye, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar sevk edildi. 

Gemi kaptanı önce kendi imkanlarıyla gemiyi kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca 2 gün sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin römorkör ile yaptığı çalışmalarda ise bugüne kadar olumsuz hava şartları nedeniyle ilerleme sağlanamadı. Bunun üzerine gemide bulunan 2 bin 970 bin ton yükün başka bir gemiye aktarılarak, karaya oturan geminin hafifletilmesine karar verildi. Firmanın İstanbul'dan kiraladığı gemi ile bugün karaya oturan gemideki yükün transferine başlandı. 

Yetkililer, ilk etapta gemide bulunan yükün yarısının boşaltılacağını belirterek, "Yükün boşaltılmasıyla gemi hafifleyecek. Daha sonra kaptan kendi imkanları ile kurtarma çalışmalarına başlayacak. Kaptan gemiyi kurtaramazsa, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri römorkör ile devreye girecek" dedi.

 



Şarköy, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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