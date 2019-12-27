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Şarköy'de karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları başladı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında çarşamba günü karaya oturan, Rusya bandıralı kuru yük gemisini kendi imkanlarıyla kurtaramayan kaptan, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım istedi.

27.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:35 Şarköy'de karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları başladı

TEKİRDAĞ'ın ilçesi açıklarında çarşamba günü karaya oturan, bandıralı kuru yük gemisini kendi imkanlarıyla kurtaramayan kaptan, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım istedi. Talep üzerine ekipler, gemiyi kurtarma çalışmalarına başladı. 

Şarköy'ün Hoşköy Mahallesi açıklarında Rusya bandıralı, 'Nevado 35' adlı, 90 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, çarşamba günü saat 05.00 sıralarında, karaya oturdu. Rusya'dan 11 kişilik mürettebat ile İtalya'ya şeker pancarı küspesinin götürüldüğü kuru yük gemisinin, dümen kilitlenmesi sonucu kıyıdan yaklaşık 35 metre açıkta karaya oturduğu belirtildi. Geminin kaptanının telsizle durumu bildirmesi üzerine bölgeye, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar sevk edildi. Yetkililerin yaptığı görüşmede, gemi kaptanının, yardım talebinde bulunmayıp, kenti imkanlarıyla kurtarma çalışması yapacağını söylediği belirtildi.

KAPTAN YARDIM İSTEDİ, ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Karaya oturan gemide hasar olup, olmadığını belirlemek için bağlı olduğu şirketten gelen dalgıçlar, dalış yaparak, incelemede bulundu. İncelemenin ardından kaptan, gemiyi kendi imkanlarıyla kurtarmak için çalışma başlattı; ancak başaramadı. Kaptanın, geminin kurtarılmasını talep etmesi üzerine bugün saat 09.00 sıralarında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, römorkör ile çalışmalara başladı. Gemiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlarla çevrede önlem alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğü, Şarköy, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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