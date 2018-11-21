Şarköy'de Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:14



21 Kasım 2018 Çarşamba 10:14

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle "Peygamber Efendimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.Şarköy Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen ve sunumunu Merkez Kebir Camii İmam Hatibi Yusuf Acar'ın yaptığı konferans, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Çarşı Camii İmam Hatibi Alişah Can'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa İlçe Kaymakamı Kemal Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Kayrak, siyasi parti temsilcileri, İlçe Müftüsü Menderes Karapunar, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Mevlid-i Nebi Haftası sinevizyonunun izlendiği programda Şarköy Müftüsü Menderes Karapunar'ın açılış konuşmasını müteakip kürsüye gelen Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, "Peygamber Efendimiz ve Gençlik" konulu konferansını sundu.Konferansa katılan misafirlere, emekli müezzin olan hala Kur'an-ı Kerim öğretmeye devam eden babasının, şahsına söylediği "Aman oğlum boş durmayalım yapacak çok işimiz var" sözünün unutulmaması gerektiğini hatırlatan Müftü İpek, "Zamanımız az, ömrümüz kısa ama işimiz çok" dedi.Konferans sonunda konferansa katılan misafirlere Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından olan "Peygamberimiz ve Gençlik" adlı kitap hediye edildi. - TEKİRDAĞ