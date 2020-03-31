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Şarköy'de trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ Şarköy'de kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole uçtu.

31.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:34
Şarköy'de trafik kazası: 2 yaralı
Tekirdağ Şarköy 'de kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri gölet mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy ilçe merkezi istikametine seyreden Burak Salıvermez yönetimindeki 34 VE 9941 plakalı otomobil, virajı alamadı. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak, şarampole uçtu. Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan yolcu, olay yerine gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Şarköy, 3. Sayfa
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