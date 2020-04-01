Şarköy'de trafik kazası: 2 yaralı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
01.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:02
Tekirdağ 'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Burak Salıvermez yönetimindeki 34 VE 9941 plakalı otomobil, İçme Suyu Mevkinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Burak Salıvermez (34) ile yanında yolcu olarak bulunan B.D. yaralandı.
Yaralılar Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Burak Salıvermez yönetimindeki 34 VE 9941 plakalı otomobil, İçme Suyu Mevkinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Burak Salıvermez (34) ile yanında yolcu olarak bulunan B.D. yaralandı.
Yaralılar Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA