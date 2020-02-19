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Şarköy Devlet Hastanesinde çocuk kütüphanesi açıldı

Şarköy Devlet Hastanesinde çocuk kütüphanesi ve oyun alanı hizmete girdi.

19.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:24Şarköy Devlet Hastanesinde çocuk kütüphanesi açıldı
Devlet Hastanesinde çocuk kütüphanesi ve oyun alanı hizmete girdi.
Kaymakam Kemal Yıldız, açılışta yaptığı konuşmada, çocuk hastalar için oluşturulan kütüphane ve oyun alanının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Çocukların refakatçilerinin eşliğinde günün belirli saatlerinde bu alanlarda zaman geçirebileceklerini anlatan Yıldız, "Çocuklar bu sayede kişisel ve motor becerilerini geliştirme fırsatı bulacak hem de hastane ortamında keyifli vakit geçirecekler." dedi.
Açılışa İlçe Sağlık Müdürü İsmail Sertkaya, Başhekim Dr. Yücel Polat, Hastane Müdürü Hasan Altın, hastane personeli ve çocuk hastalar ile refakatçileri katıldı.

Şarköy, Güncel

Kaynak: AA

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