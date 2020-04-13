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Sarkuysan'da üretim faaliyeti normale döndü

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ, fabrikalarında üretim faaliyetinin normalleştiğini ve kesinti olmadan devam ettiğini bildirdi.

13.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:30
Sarkuysan'da üretim faaliyeti normale döndü

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ, fabrikalarında üretim faaliyetinin normalleştiğini ve kesinti olmadan devam ettiğini bildirdi.

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ'nin üretim faaliyetlerine ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Üretim faaliyetimiz normalleşmiş olup, kesinti söz konusu olmadan devam etmektedir." denildi.

Şirket, 7 Nisan'da KAP'ta bir açıklama yayımlayarak, yetkili sendika Birleşik Metal İş Sendikası İşyeri temsilcilerinin yönlendirmesiyle, fabrikada çalışan bazı işçilerin yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle tüm mavi yakalı çalışanların karantinaya alınması gerektiği gerekçe gösterilerek, üretim faaliyetinin kesintiye uğratıldığını ve düşük kapasiteyle devam ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kamuyu Aydınlatma Platformu, Sarkuysan, Ekonomi
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