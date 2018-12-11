Sarma'daki Göletler Kullanışlı Hale Getirildi

11 Aralık 2018 Salı 13:26



11 Aralık 2018 Salı 13:26

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesi Sarma Mahallesi'nde bulunan 2 adet hayvan içme suyu göleti yapılan temizlik çalışmaları sonrasında genişletilerek daha kullanışlı hale getirildi.Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilerin faydasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanması adına yaptığı çalışmaları üreticilerin hizmetine sundu. Ekipler, Yunusemre ilçesi Sarma Mahallesi'nde yer alan 2 adet hayvan içme suyu göletinde temizlik çalışması yaparak, göletleri genişletti. Eski halinden daha büyük ve daha kullanışlı hale getirilen göletten artık daha fazla sayıda hayvanın yararlanmasına imkan sağlandı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu, 17 ilçede sürdürülen çalışmaların aynı hızla devam edeceğini belirterek, üreticilerin yararına olacak çalışmaların teknik ekipler tarafından yürütülmeye devam edeceğini kaydetti. - MANİSA