Sarma Mahallesi'nde 2 Kilometrelik Dere Temizliği

Yapılan çalışma ile hem dere yatağında suyun akışını engelleyecek olan rüsubat uzaklaştırıldı hem de taşkın sıkıntısına karşı önlem alındı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde bulunan derelerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Sarma Mahallesi'nde bulunan derede 2 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile hem dere yatağında suyun akışını engelleyecek olan rüsubat uzaklaştırıldı hem de yağışlı havalarda meydana gelebilecek ve tarım arazilerine zarar verebilecek taşkın sıkıntısına karşı önlem alındı.

"Taşkın sıkıntısı ortadan kalktı"

Sarma Mahalle Muhtarı Ramazan Şenli, "Yağışlı havalarda deremizde taşkın sıkıntısı yaşanıyor, tarım arazileri zarar görüyordu. MASKİ Genel Müdürlüğü, deremizde temizlik çalışması yaptı. Artık sıkıntı ortadan kalktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.