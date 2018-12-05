Sarma'ya Yeni Kanalizasyon Hattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın dört bir yanında yürüttüğü altyapı çalışmalarıyla yılların sorunlarını ortadan kaldırmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Sarma Mahallesi'nde kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı. Mahallede yerleşime yeni açılan bölgelerde bulunan ihtiyaç üzerine harekete geçen Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, döşediği hat ile vatandaşlara sağlıklı ve kullanışlı altyapı sunuyor.

"YAPILAN HİZMETLER BİZLER İÇİN ÇOK SEVİNDİRİCİ"

Sarma Mahalle Muhtarı İbrahim Karabiber, "Bu yapılan hizmetler bizler için çok sevindirici. Çalışmalardan çok memnunuz. Büyükşehir Belediyemize ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz. Başta Cengiz Başkanımız olmak üzere çalışmalarda emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.