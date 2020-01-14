Sarnıç Fine Dining Restaurant sevgililer gününe özel menü

Ocak ayının başında eski İstanbul'un merkezi Sultanahmet'te kapılarını açan Türkiye 'nin ilk Curio Collection oteli Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton , Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak ve aşkını farklı deneyimlerle taçlandırmak isteyen çiftlere birbirinden romantik kutlama alternatifleri sunuyor. Tercihiniz ister 1500 yıllık tarihe sahip bir mekanda romantik bir akşam yemeği; ister bedeninizi ve aşkınızı tazeleyecek bir Spa bakımı; isterse de tüm hafta sonuna yayılacak bir aşk kaçamağı olsun; Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton'un romantizm yüklü Sevgililer Günü kutlamalarından biri mutlaka sizin için…





Büyülü bir ortamda, romantizm yüklü bir yemek deneyimi ' Sarnıç Fine Dining Restaurant'





Topkapı Sarayı'nın duvarına bitişik, tarihi Soğukçeşme Sokağı'nın simgesi olan 1500 yıllık su sarnıcında sevgilinizle geçireceğiniz Sevgililer Günü kutlama yemeği, en özel anılarınız arasındaki yerini alacak. Bizans izlerini taşıyan tarihi dokusu ve usta şeflerin ellerinden çıkan eşsiz lezzetleriyle misafirlerine özel bir deneyim yaşatan Sarnıç Fine Dining Restaurant, ayrıcalıklı bir Sevgililer Günü yaşamak isteyen çiftler için ideal.





Gitar ve keman ezgilerine solo performansın eşlik edeceği sevgililer günü menüsü, başlangıcını, közlenmiş pancar ve çıtır rokalar eşliğinde "Dana Carpaccio" ile yapacak. Pancar yaprakları üzerinde "Kadayıflı Karides" ile devam edecek lezzet şölenin ana yemek seçimi ise Harem'de bir Venedikli adını taşıyan trüf ve yaban mantarlı risotto ile servis edilecek bonfile olacak. Aşkınızı kutladığınız bu özel geceye son tatlı dokunuşu ise çikolata kafesi içinde frambuaz parfe ve mini makaronlar yapacak. Bir şişe alkollü içeceğin dahil olduğu Sarnıç Fine Dining Restaurant sevgililer günü menüsü 2 kişi için KDV dahil 140 Euro.





Tarihi bir jakuzinin bulunduğu 'Sarnıç Spa'da aşkınızı ve bedeninizi tazelenme fırsatı





Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton'un sevgiliniz ve sizin için sunduğu ayrıcalıklardan bir diğeri ise tarihi Sarnıç Spa&Jakuzi'deki Valentine Private Spa bakımı olacak. Sarnıç Spa'nın saunasında rahatlama ile başlayacak olan bakım uygulaması, çiftlerin vücudunun iyice arınmasını sağlayacak kese köpük bakımının dahil olduğu hamam bakımıyla devam edecek. Ardından çiftlere 45 dakikalık rahatlatıcı ve gevşetici Aromaterapi masajı yapılacak. Sevgilisiyle aşkını ve bedenini tazelemek isteyenler için romantik bir kutlama alternatifi olarak ön plana çıkacak ve iki saat boyunca sürecek Valentine Private Spa bakımı 2 kişi için 375 Euro.





Sultanların evinde, birbirinden büyülü konaklama paketleriyle aşkınızı tazeleyin





Şehrin tam kalbinde, eski İstanbul'un merkezinde yer alan ve konuklarına tarihe yolculuk imkanı sunan Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel konaklama paketleriyle çiftleri unutamayacakları anılar yaratmaya davet ediyor. Çiftlere özel üç farklı konaklama alternatifi sunan otel, 14 Şubat'ta Sultanların evinde konaklamayı tercih eden sevgililere romantik bir gece yaşatacak.





Valentine Lovers konaklama paketi, Superior odada, 1 gece 2 kişilik konaklamayı içeriyor. Sevgilinizle birlikte kırmızı gül yapraklarıyla donatılmış odaya adım attığınızda sizi öncelikle güne anlam katacak karşılama ikramı olarak birer kadeh köpüklü şarap, çikolatalı çilekler, makaronlar ve meyve sepeti karşılıyor. 14 Şubat akşamında Sarnıç Fine Dining Restaurant'ta gerçekleşecek sevgililer günü yemeği ve 15 Şubat sabahı odanıza servis edilecek sevgililer günü kahvaltısının dahil olduğu bu çok özel paketin fiyatı iki kişi için KDV dahil 350 Euro olacak. Valentine Lovers konaklama paketi, sevgililere saat 16.00'ya varan geç check-out ayrıcalığı da sunuyor.





Valentine Sultan konaklama paketi, Valentine Lovers paketindeki tüm ayrıcalıklara ilave olarak iki saat boyunca bedeninizi ve aşkınızı tazeleme fırsatı sunan Valentine Private Spa bakımını da içeriyor. Ücretsiz havalimanı transfer hizmetinin de dahil olduğu Valentine Sultan konaklama paketi iki kişi için KDV dahil 550 Euro.









