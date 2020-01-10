Haberler » Güncel » Saros Körfezi'nden kaçak alınan kumlar yerine bırakıldı - Haber

Saros Körfezi'nden kaçak alınan kumlar yerine bırakıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban'ın, Saros Körfezi'nde 1'inci derece sit alanı olan İtalyan Koyu'ndan muhtarlık ve tüzel kişiliğine ait otel inşaatında kullanmak üzere kaçak olarak aldığı kumlar, Edirne Valiliği talimatıyla ait olduğu koya geri bırakıldı.

10.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:41Saros Körfezi'nden kaçak alınan kumlar yerine bırakıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Köyü Muhtarı Ali 'ın, Saros Körfezi'nde 1'inci derece sit alanı olan İtalyan Koyu'ndan muhtarlık ve tüzel kişiliğine ait otel inşaatında kullanmak üzere kaçak olarak aldığı kumlar, Valiliği talimatıyla ait olduğu koya geri bırakıldı.

Keşan'a bağlı Mecidiye Köyü'ndeki Saros Körfezi'nde, 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan 'İtalyan Koyu'ndan çalınan kumların köy muhtarı Ali Balaban tarafından alındığının anlaşılmasından sonra devreye, Edirne Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü girdi. Müdürlük yetkililerinin dün bölgede inceleme yapmasının ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla, çalınan 9 kamyon kum, bugün Özel İdare'ye bağlı kamyonlar yardımıyla koya geri getirilip yeniden düzenlemesi yapıldı.

'BUNDAN SONRA İZİN VERSELER DAHİ ALMAM'

Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban, olayda hatalı olduğunu belirterek, gereken cezanın kendisine verilmesi gerektiğini söyledi.

Balaban, "Hatalıyım, suçluyum bu saatten sonra gerekli ceza neyse bana verilmesini uygun görüyorum. Kamuoyundan da özür dilerim. Bundan sonra burası için bana özel izin verilse dahi 1 kilo dahi kum almam, alana da karşı çıkarım. Biz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden burası kiralanacaksa Mecidiye Köyü Muhtarlığı'na kiralanması için başvurumuzu yaptık. Bununla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan, Edirne Valiliğimizden, Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden destek bekliyoruz" dedi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan konuyla ilgili Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge  Müdürlüğü, alanın 1'nci derece arkeolojik sit alanı olması nedeniyle soruşturma başlatılacağı öğrenildi. Edirne Valiliği'nin de olayla ilgili idari soruşturması sürüyor.



Mecidiye, Balaban, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:34  Avm'de çıkan yangında hayatını kaybeden iki kişi toprağa verildi-ek - Haber
17:34  Antalya acılı babadan çağrı: başkalarının canı yanmasın - Haber
17:34  Aydın kuşadası'nda buz pateni pistine yoğun ilgi - Haber
17:34  Bursa orhangazi'de sesli kütüphane açıldı - Haber
17:29  GGC'nin 6. basın ödülleri sahiplerini buluyor - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
10.01.2020 17:42:13