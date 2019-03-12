Saros Körfezi'ne Batırılacak Dev Yolcu Uçağının Montajına Başlandı

Kaynak: DHA

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne batırılacak Airbus A330 tipi yolcu uçağının parçaları 6 TIR'la yeniden birleştirileceği İbrice Limanı'na getirildi.Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)'ın desteğiyle Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Skyair Shop şirketi arasında imzalanan anlaşma gereği, deniz turizmi ve balık çeşitliliğinin arttırılması için yapay resif olarak kullanılacak 90 ton ağırlığındaki uçağın parçaları, Antalya'dan 6 TIR'la İbrice Limanı'na getirildi.TURİZME KATKI SAĞLAYACAKTANAP Sosyal Çevresel Yatırım Programları İzleme Uzmanı Mutlu Erdem, dünyanın en büyük yolcu uçaklarından biri olan Airbus A330 tipi uçağın yaz sezonundan itibaren yapay resif alanına batırılarak, turizme ve ekosisteme katkıda bulunacağını söyledi. Uçağın parçalarının 100 günde birleştirileceğini belirten Erdem, "Bu süreç zarfında parçaları birleştirilip, yüzdürülüp daha sonra İbrice Limanı açıklarında batırılacak. Proje, yapay resif oluşumuna, dalış turizmine katkı ve kaçak balıkçılığa engel olmayı amaçlıyor. TANAP, 1 milyon 235 bin TL hibe desteği sağlayarak projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulundu. Projeye katkısı olan herkese teşekkür ederiz" dedi.Keşan Belediye Başkanı ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Mehmet Özcan ise, Saros Körfezi'nin dalış turizmi ve canlı türü açısından önemli bir bölge olduğunu ifade ederek, "Bu canlılığın sürdürülebilir olması için bunların korunması ve barınması gereken yerler olması lazım. Kaçak avlanma olmaması gerekiyor. TANAP'lı yetkililere çok teşekkür ediyorum, bu projeye olan destekleri için. Burada parçalara ayrılıp getirilen uçağımızın tekrar montajı yapılacak ve yüzer plastik toplar üzerinde limandan çıkarılıp bakanlık onaylı koordinatlara götürülüp orada batığı yapılacak. Proje bu şekilde tamamlanmış olacak" diye konuştu.Montaj ekibince yaklaşık 100 günlük bir sürede tekrar birleştirilecek Airbus A330 tipi uçak, denize indirildikten sonra Erikli köyü sahili açıklarında belirlenen koordinatta batırılacak. - Edirne