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Saros Körfezi'ne batırılan eserler, su altında ilk kez görüntülendi

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yapay resif oluşturulma amacıyla denize batırılan, ilçenin kültürel mirasını yansıtan objeler ve Enez Kalesi surlarının kopyaları, su altında ilk kez görüntülendi.

28.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:10Saros Körfezi'ne batırılan eserler, su altında ilk kez görüntülendi

EDİRNE'nin ilçesinde, Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yapay resif oluşturulma amacıyla denize batırılan, ilçenin kültürel mirasını yansıtan objeler ve Enez Kalesi surlarının kopyaları, su altında ilk kez görüntülendi. Kendisi de aynı zamanda amatör dalgıç olan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, dalış yaparak oluşturulan yapay resifi inceledi.

Enez Kaymakamlığı'nca yürütülen 'Karadeniz Havzası'nda Ortak Kültürel Mirasın Korunması için Girişimciliğin Gelişimi için Kaynak Projesi' kapsamında Enez'in tarihi kültürel mirasını yansıtan Tanrıça Nike heykeli, rölyef, aslan heykeli ve Enez Kalesi surlarının kopyaları yapılarak oluşturulan yapay resif önceki gün düzenlenen törenle Enez Limanı'na 5 mil, karaya ise 1,2 mil uzaklıkta Alltınkum mevkiinde batırıldı. Eserlerin oluşturduğu yapay resif ise, aralarında Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın da bulunduğu dalış ekibince ilk kez görüntülendi.

Dalış sonrası dalgıç kıyafetleriyle açıklama yapan Faruk Kaymakcı, batırılan objelerin bölge turizmine katkı sağlayacağını dile getirdi. Kaymakcı, "Denizin dibi çok güzeldi. Bölgenin dalış turizmini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Tüm dalgıçları buraya bekliyorum" dedi.

Batırılan heykellerden Nike heykeli 3 metre 13 santim yükseklik, 2 ton ağırlığında, aslan heykeli 1 metre uzunluk yarım ton ağırlığında, mezar steli olan rolyef 3 metre uzunluk 1,5 ton ağırlığında, Enez Kalesi sur duvarı heykeli ise 5 metre yükseklik 1 ton ağırlığında bulunuyor.



Faruk Kaymakcı, Karadeniz, Enez, Güncel

Kaynak: DHA

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