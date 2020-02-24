Sarp Akkaya, "İyi ki Fenerbahçeliyim" diyerek Ali Koç'a sahip çıktı

Sarp Akkaya, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe 'yi deplasmanda 3-1 yendiği maçın ardından istifa davet edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a destek verdi.

Sarp Akkaya

"ALİ KOÇ YALNIZ DEĞİLDİR"

Ünlü oyuncu, kendisine ait Twitter hesabından Ali Koç'un fotoğrafını paylaşarak "Çok sevdiğim bir slogandır "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" hep beraber başkanımıza sahip çıkıcaz#AliKocYalnızDeğildir #iyikiFenerbahçeliyim" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım yaklaşık 30 bin beğeni aldı.

İşte o paylaşım: