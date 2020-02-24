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Sarp Akkaya, "İyi ki Fenerbahçeliyim" diyerek Ali Koç'a sahip çıktı

Ünlü oyuncu Sarp Akkaya, Twitter hesabından yaptığı "Çok sevdiğim bir slogandır 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz' hep beraber başkanımıza sahip çıkıcaz. İyi ki Fenerbahçeliyim" paylaşımıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sahip çıktı.

24.02.2020 19:51 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:00

Sarp Akkaya, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın 'yi deplasmanda 3-1 yendiği maçın ardından istifa davet edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a destek verdi.

Sarp Akkaya

"ALİ KOÇ YALNIZ DEĞİLDİR"

Ünlü oyuncu, kendisine ait hesabından Ali Koç'un fotoğrafını paylaşarak "Çok sevdiğim bir slogandır "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" hep beraber başkanımıza sahip çıkıcaz#AliKocYalnızDeğildir #iyikiFenerbahçeliyim" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım yaklaşık 30 bin beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

Sarp Akkaya,

Sarp Akkaya, Fenerbahçe, Twitter, Ali Koç, Spor


HABER YORUMLARI (9)
........:Rahat dur başkan
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MELİKSAH:fenerli arkadaşlar ali koç neden istifa etsin siz getirmedinizmi ersun yanal efendiyi bırakın rahat çalışsın başarılıda olur şampiyonda tabiki bu sene değil
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HUSEYIN KÖKSAL:EN KÖTÜ GÜN BUGUNSE EN BÜYÜK FB SENINLEYIZ SONUNA KADAR ALİ KOÇ YILMAK YOK
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GSLİ:Savundukları tek şeyide ellerinden aldık bundan sonra ne dicekler fenevliler aglayın
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FENERLİ:Hepimiz Fenerliyiz
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ERSİN SERTOĞLU:beşiktaşlıyım ama ali koç başkana destekliyorum sonuçta türkiyeye mal olmuş bir iş adamı kaçbin kişiye ekmek veriyo
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MEMLEKETİM:Bunlarin hepsi toplumun yüzkaralari.
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AHMET:Git lan işine dümbük Alikoçu çok seviyorsan al götür bak ama Fenerbahçe milyonların gönül verdiği takımdır ne ali koçun nede senin gibilerin babasının kulübü değildir insanların sinirleri harap oldu o koltuk acemilerin kendini yetiştirdiği bir koltuk değildir orada hakeden oturur .
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AKÇA:bırakın gelsin hele
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