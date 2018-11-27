Ayrıldığı Konuşulan Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy Çifti Düşman Çatlattı!

Sarp Levendoğlu ayrılık iddialarına yanıt olarak, sevilisi Derya Şensoy ile birlikte olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

ÇİFTİN AYRILIK HABERLERİ ÇIKMIŞTI

Genç oyuncu Sarp Levendoğlu, 2014 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu Birce Akalay'dan Ocak 2016 yılında boşanmıştı ve ayrılığın hemen akabinde Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. İki yıl süren birlikteliğin üzerinde kara bulutlar gezdiği söylenmiş ve çiftin ayrılık haberleri gündeme gelmişti.

BİRLİKTE YER ADLIKLARI FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Ünlü çiftin iki yıl süren birlikteliklerini sonlandırdıkları iddia ediliyordu. Sarp Levendoğlu ise geçtiğimiz gün bu iddialara son noktayı koydu ve sosyal medya hesabından sevgilisi Derya Şensoy ile birlikte ekilmiş fotoğraflarını paylaştı.