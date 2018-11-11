Sarp Levendoğlu ve Uğruna 2,5 Yıllık Eşi Birce Akalay'dan Boşandığı Derya Şensoy Ayrıldı

Posta'dan Mehmet Coşkundeniz, Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy cephesindeki yeni gelişmeyi yazdı. İkili bir ay önce ayrıldı.

İLİŞKİLERİ İÇİN "EVLİLİĞE GİDİYOR" DEDİLER

Derya Şensoy-Sarp Levendoğlu ilişkisi için "Evliliğe gidiyor" diyenler oldu, "Nişan yüzüklerini taktılar" diyenler oldu.

"EVLENECEKLERDİ AYRILDILAR"

Hatta en son Eylül'de, Derya Şensoy'un ablası Ferhan Şensoy'un düğününe birlikte katıldılar. Aile pozu bile verdiler ancak söylendiği gibi olmadı. İkili, bir ay önce ayrıldı. İlişkileri boyunca birkaç kez küslük yaşayan çiftin bu kez kesin olarak ipleri kopardığını duydum.

"ARTIK GÖRÜŞMÜYORLAR BİLE"

Sarp Levendoğlu, Eskişehir'de sette. Repo (izin) günlerinde de İstanbul'a gelmiyor, tutkunu olduğu rüzgar sörfü yapmak için soluğu Gökçeada'da alıyor. Yani artık görüşmüyorlar bile.