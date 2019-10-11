Sarp öldü mü? Kadın 67. bölüm 3. fragman yayımlandı!

Kadın 66. son bölümü Salı akşamı ekrana gelmişti. Yeni bölüm fragmanı merak edilen Kadın 67. bölüm 3. fragmanı da geldi. Seyirciye sunulan 67. bölüm 2. fragmanında Sarp'ın öldüğü düşünüldü. Peki, Sarp öldü mü? Son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

KADIN SON BÖLÜM FULL İZLE...

67. BÖLÜM 3. FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Bahar, Sarp ile birlikte kurduğu kamp hayalinin ardından yaşananlar ile büyük bir hüsranla karşılaşır. Sarp'ın onca hayalin ardından nasıl öldüğünü sorar, gözyaşları içinde. Peki, Sarp gerçekten öldü mü? Bahar bundan sonra ne yapacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hatice'nin ölüm haberini alan herkes darmadağın olur. Tepkisini en çok belli eden kişi ise hayattaki en sevdiği insana veda etmek zorunda kalan Şirin'dir. Hiçbir zaman olmadığı kadar kendini çaresiz hisseden Şirin, annesine bugüne kadar yaptıkları için büyük bir pişmanlık içindedir.

Kırmızı ışıkta geçtiği için tüm hatanın kendisinde olduğunu düşünen Arif, büyük bir vicdan azabı yaşamaktadır. Bahar ise bunun bir kaza olduğunun bilincindedir ve Arif'in kendisini daha fazla üzmesini istemez. Tüm olaylardan sonra aldığı bir karar ise herkeste şok etkisi yaratacaktır.

Annesinin ölümünden sonra adeta küçük bir kız çocuğuna dönüşen Şirin'i bu acı iyi bir insan mı, yoksa daha kötü bir insan mı yapacak? Enver, Hatice'yi bu kadar çok severken, onun yokluğuna alışabilecek mi?