Sarp öldü mü? Kadın 68. bölüm fragmanı yayımlandı!

Kadın 67. bölüm geçtiğimiz akşam izleyenle buluştu. Acımasız yılların geçtiğini düşünerek saatlerce hayaller kuran Sarp ve Bahar'ı ölüm mü ayıracak? Ceyda için de yeni bir hayat başlar. Kadın dizisi oyuncuları ile büyük beğeni topluyor. Kadın son bölümde neler oldu?

KADIN 67. SON BÖLÜM FULL İZLE…

68. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Bahar çocukları ile birlikte gözlerini, Sarp ile hayalini kurduğu kamp alanında açar. Çocuklarla birlikte dolu dolu bir kamp yaşarken çadırın içinden Bahar'ın yanına yardıma gelenin kim olduğu ise merak konusu oldu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hatice'nin yokluğu Şirin ve Enver'i paramparça eder. Şirin'in psikolojisi ise hiç olmadığı kadar kötüdür. Enver ise Hatice'nin hayali ile konuşur.

Bahar, Şirin'in itirafı sonrası Sarp'ı affetmiş ve yeniden onunla birlikte olmanın heyecanı ile eski günlerdeki gibi hayaller kurmaya başlarlar. Bu sırada ondan şikayetçi olmadığını duyan Arif odaya gelir ve çifti el ele görür. Vicdan azabı ile yanan yüreğinde bir de aşkın verdiği acı ile odadan çıkar.

Enver'in merakı üzerine Bahar ile Sarp'ı ziyarete giden Şirin, yine yapacağını yapar ve Sarp'ın serumu ile uğraşır. Yorgun düşen Sarp, bir süre sonra ses vermez ve Bahar paniğe kapılır. Hemşirenin kalbinin durduğunu söylemesi üzerine Bahar, yeniden onsuz bir dünyaya dönmenin acısıyla ne yapacağını şaşırır.