Sarp Sınır Kapısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı
Sarp Sınır Kapısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.
15.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:09
Sarp Sınır Kapısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı
ARTVİN - Artvin 'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı. Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kapattı. Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu ve araç trafiğine kapalı olacak.Sarp Mülki İdare amirliğinden alınan bilgiye göre Covid-19 salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında Sarp Sınır Kapsındaki yolcu giriş çıkışı durduruldu.Türkiye saatiyle bugün 17.00, Gürcistan saatiyle 18.00'den itibaren yürürlüğe giren uygulama Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşları içinde geçerli olacak.Yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmezken öte yandan Türkiye'den çıkış yapmak isteyen vatandaşlar saat 17.00 olmadan sınır kapısına akın ederken gümrükte geçici yoğunluğa neden oldu. Uygulamanın yürürlüğe girdiği saatten sonra gümrüğe gelen vatandaşlar yetkililerce geri gönderildi.
ARTVİN - Artvin 'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı. Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kapattı. Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu ve araç trafiğine kapalı olacak.Sarp Mülki İdare amirliğinden alınan bilgiye göre Covid-19 salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında Sarp Sınır Kapsındaki yolcu giriş çıkışı durduruldu.Türkiye saatiyle bugün 17.00, Gürcistan saatiyle 18.00'den itibaren yürürlüğe giren uygulama Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşları içinde geçerli olacak.Yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmezken öte yandan Türkiye'den çıkış yapmak isteyen vatandaşlar saat 17.00 olmadan sınır kapısına akın ederken gümrükte geçici yoğunluğa neden oldu. Uygulamanın yürürlüğe girdiği saatten sonra gümrüğe gelen vatandaşlar yetkililerce geri gönderildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sarp Sınır Kapısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı
Etiketler : Sarp Sınır Kapısı, Kemalpaşa, Gürcistan, Artvin, Genel
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