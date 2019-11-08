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Sarp Sınır Kapısı'nda 600 bin liralık kaçak elektronik sigara filtresi ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda bir tırda 600 bin lira değerinde kaçak elektronik sigara filtresi ele geçirildi.

08.11.2019 14:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:05 Sarp Sınır Kapısı'nda 600 bin liralık kaçak elektronik sigara filtresi ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda bir tırda 600 bin lira değerinde kaçak elektronik sigara filtresi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan 'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen İ.Y'nin kullandığı tırda şüphe üzerine arama yaptı.
Ekiplerce tırda Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmaya çalışıldığı belirlenen 22 bin 80 paket elektronik sigara filtresi ele geçirildi.
Sürücü İ.Y'nin gözaltına alınırken, kaçak sigaralara el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Sarp Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince yılın 9 ayında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 7 gün 24 saat büyük hassasiyetle yürütülen çalışmalarla piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olan Elektronik Sigara ve türevi cinsi eşya yurda illegal şekilde sokulmak istenirken yakalandı.
(Adem Güngör/İHA)

Sarp Sınır Kapısı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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