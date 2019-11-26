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Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır yoğunluğu giderilmeye çalışılıyor

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda oluşan tır yoğunluğunun giderilmeye çalışıldığını söyledi.

26.11.2019 23:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:38Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır yoğunluğu giderilmeye çalışılıyor
Valisi Yılmaz Doruk, 'nin Kafkaslar'a açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda oluşan tır yoğunluğunun giderilmeye çalışıldığını söyledi.
Vali Doruk başkanlığında, Sarp Mülki İdare Amirliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, son günlerde Sarp Sınır Kapısı'nda oluşan tır yoğunluğunun giderilmesi, sınır kapısında yürütülen iş ve işlemler, gümrük sahasındaki kurumlar arasında koordine edilecek konular görüşüldü.
Toplantıya, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Sarp Mülki İdare Amiri Mehmet Kemal Akpınar, Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma komutan vekili Jandarma Albay Hacı Mete Özbek, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Tahir Demir, Sarp Gümrük Müdürü Atila Karataş ile gümrük kapısında görevli yetkililer katıldı.
Toplantıda yaptığı konuşmada Sarp Sınır Kapısı'nın hem yaya hem de araç giriş çıkış sayılarıyla Türkiye'nin önemli kapılarından olduğunu belirten Vali Doruk, son günlerdeki tır kuyruğunun dönemsel olarak farklı sebeplerden kaynaklandığını kaydetti.
Her ay sonuna doğru taahhütlerini kapatmak isteyen ihracatçıların işlemlerinin artması nedeniyle sınır kapısında tır yoğunluğu oluştuğunun altını çizen Doruk, "Sınır kapısından son 24 saatte 343'ü giriş, 502'si çıkış olmak üzere 845 tır giriş-çıkış yaptı. Tır yoğunluğunun birkaç gün içinde normale dönmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarp Sınır Kapısı, Türkiye, Artvin, Güncel

Kaynak: AA

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