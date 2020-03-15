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Sarp Sınır Kapısı, yolcu geçişlerine kapatıldı

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkasya'ya açılan Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, saat 17.00 itibarıyla karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.

15.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:13
Sarp Sınır Kapısı, yolcu geçişlerine kapatıldı

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkasya 'ya açılan Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, saat 17.00 itibarıyla karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında, karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatılması kararı alındığı duyuruldu. Kapının yolcu girişlerine karşılıklı kapatılmasından önce her iki ülke vatandaşları, vatanlarına döndü. Türkiye'ye giriş yapan Türk vatandaşları, termal kameralarla taramadan geçirildi. Karar, bugün saat 17.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Sarp Sınır Kapısı'nda yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmedi. TIR sürücüleri karşılıklı olarak kapıdan geçiş yapmaya devam etti.

AZERBAYCAN VATANDAŞLARI KAPIDA KALDI

Türkiye'den çıkarak, Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a geçmek için Sarp Sınır Kapısı'na gelen Azerbaycan vatandaşları ise kapıda kaldı. Gürcistan'ın Azerbaycan sınır kapısını kapatması nedeniyle bu ülke vatandaşları, Gürcistan'a alınmadı. Azerbaycan vatandaşları, Türk sınırında beklemeye başladı. Ülkelerine gitmek istediklerini söyleyen Azeriler, kendilerine yardımcı olunmasını istedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Kafkasya, Türkiye, Güncel

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