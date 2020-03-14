Sarp Sınır Kapısı yolcu trafiğine kapatılacak
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak.
14.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:08
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Gürcistan , yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak." denildi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, Ekonomi
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