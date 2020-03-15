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Sarp Sınır Kapısı yolcu trafiğine kapatıldı

Sarp Sınır Kapısı Gümrüğe gelen vatandaşlar Sarp Sınır Kapısı yolcu trafiğine kapatıldı ARTVİN - Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 17.00 itibarıyla karşılıklı olarak yolcu trafiğine kapatıldı.

15.03.2020 18:37 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:38
Sarp Sınır Kapısı
Gümrüğe gelen vatandaşlar Sarp Sınır Kapısı yolcu trafiğine kapatıldı
ARTVİN - Türkiye 'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 17.00 itibarıyla karşılıklı olarak yolcu trafiğine kapatıldı.
Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Kovid-19 salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında Sarp Sınır Kapsı'ndaki yolcu giriş çıkışı geçici süreyle durduruldu.
Türkiye saatiyle 17.00, Gürcistan saatiyle 18.00'den itibaren yürürlüğe giren uygulama, Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşları için geçerli olacak.
Yük taşımacılığına herhangi kısıtlama getirilmezken, Türkiye'den çıkış yapmak isteyenler saat 17.00'den önce sınır kapısına gelerek gümrükte geçici yoğunluğa neden oldu.
Uygulamanın yürürlüğe girdiği saatten sonra gümrüğe gelen vatandaşlar, yetkililerce geri gönderildi.
Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da uygulama öncesi ve sonrasında gümrükte incelemelerde bulundu.
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Sarp Sınır Kapısı yolcu trafiğine kapatıldı

Kaynak: AA

Etiketler : Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, Güncel

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