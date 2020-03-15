Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Sarp Sınır Kapısı yolcu trafiğine kapatıldı - Ekonomi

Sarp Sınır Kapısı yolcu trafiğine kapatıldı

Koronavirüsle mücadelede önleyici tedbirler kapsamında Sarp Sınır Kapısı saat 17.00 itibarıyla karşılıklı olarak yolcu geçişine katıldı.

15.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:39
Sarp Sınır Kapısı yolcu trafiğine kapatıldı
Koronavirüsle mücadelede önleyici tedbirler kapsamında Sarp Sınır Kapısı saat 17.00 itibarıyla karşılıklı olarak yolcu geçişine katıldı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Sarp Sınır Kapısı, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Ekonomi
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Ekonomi
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek Ekonomi
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi Ekonomi
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı Ekonomi
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Bakan Koca, Ekonomi
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Ekonomi
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı Ekonomi
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı