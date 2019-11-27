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Sarp'ta bir otomobilde 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilde 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi.

27.11.2019 11:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:46Sarp'ta bir otomobilde 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilde 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi.

Gürcistan'dan 'ye giriş yapmak üzere gelen yabancı plakalı bir otomobil, Sarp Gümrük Kapısı'nda riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasına, ardından da arama hangarına sevk edildi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk gözlenen otomobilin bagajında yapılan aramada 9 koli tespit edildi. İçerisine hava girmesi için özel olarak hazırlanan kolilerde toplam 3 bin 400 adet su kaplumbağası ile gümrük beyanında bulunulmadan vergileri ödenmeksizin yurda sokulmak istenen 515 adet hayvanlar için kullanılan ilaç ve vitamin ele geçirildi. Ele geçirilen su kaplumbağaları Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğal Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Piyasa değeri yaklaşık 200 bin Türk lirası olan 3 bin 400 adet su kaplumbağası ve 515 ilacı yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokmak isteyen Rus uyruklu şahıs hakkında yürütülen adli soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Türkiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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