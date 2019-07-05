Sarper Günsal'la TdF 2019!

Genel klasmanda oldukça güçlü dört takım öne çıkıyor: Ineos, Movistar, Astana ve Mitchelton Scott. Siz hangi takımı ve hangi bisikletçiyi bir adım önde görüyorsunuz?





Takım olarak Ineos ve Astana’nın Movistar’dan yarım adım önde olduğunu düşünüyorum. Ineos’un avantajı 2012’den beri Tour de France kazanmayı çok iyi öğrenmiş olmaları. Astana ise düzenli bir orduya karşı savaşan gerillaları aklıma getiriyor. Ineos’la kafa kafaya savaşamaz belki ama pusu kurup beklenmedik anda taktiksel çeşitlilikler sunmak adına daha esnek bir felsefesi var. Müthiş bir sezon geçiren Jakob Fuglsang’ın üç haftalık yarışta bu kez daha iyi olması gerek.



Movistar’ın kadrosu da çok iyi ama tüm ekibin tek bir lider etrafında birleşmeyecek olması düşündürücü. Ama son Büyük Tur’u kazandıklarını hatırlamak gerek. Mitchelton-Scott’ın yokuş domestiği sayısını yetersiz görüyorum. Önceliği takım zamana karşı etabına vermişler gibi.



Sadece bu dört takım özelinde Egan Bernal ve Geraint Thomas’ın takım gücü olarak avantajlı olduklarını değerlendiriyorum. Diğer yandan, tüm genel klasmancılara bakarsam Bernal, Fuglsang, Rigoberto Uran ve Steven Kruijswijk’ı diğerlerinden bir adım önde düşünüyorum. Vincenzo Nibali’nin de yarışa büyük bir renk katacağına inanıyorum.





Sprinter kadrosunda birçok yıldız isim var. Peter Sagan yeşil mayosunu koruyabilir mi? En formda gelen sprinterler kimler?





Yarışı bitirirse, Sagan’ın yedinci kez yeşil mayoyu kazanarak Tour tarihine geçeceğine inanıyorum. Onu en zorlayacak isimler -liderini kaybeden- Michael Matthews ve Caleb Ewan olacaktır sanırım. Sprint etaplarının mayo puanlamasındaki ağırlığı fazla olsa da Paris’te Dylan Groenewegen veya Elia Viviani’nin sprint klasmanını kazanmaları zor gözüküyor. İlk Büyük Tur’u olmasına karşın Groenewegen’in takım arkadaşı Wout van Aert’a da dikkat edilmeli.





Ineos’ta Chris Froome yok, Bernal ve Thomas’ın iki lider olarak geldiği konuşuluyor. Takım hiyerarşisi nasıl olur, bunu Thomas’ın form durumu mu belirler?





Fabrika ayarlarında Geraint ilk lider olarak programlanmış olsa da G.’nin formu şimdilik muamma. İlk ipucu takım zamana karşı etabı olacak ama asıl La Planche des Belles Filles (6. etap) zirvesinde anlayacağız. Eğer Thomas geride kalırsa “program reload” görebiliriz. Dave Brailsford (Ineos sportif direktörü) son haftaya kadar iki liderinin de GK’da yakın sıralanmasını tercih edecektir. Taktiksel opsiyon açısından çeşitlilik üretebilirler.





Fransa’da bir türlü umduğunu bulamayan Nairo Quintana’nın, zamana karşı kilometreleri de kısıtlıyken sarı mayoya ulaşma şansını nasıl görüyorsunuz?





Son yılların en açık Fransa Turu’nu yaşayacağız belki de. Bu da herkese Quintana’yı düşündürüyor. Ancak Nairo performansını son yıllarda pek geliştiremedi. Oldukça tutucu bir yaşam/antrenman sistemi var. Memleketinde çalışma sistemi sanki onu bir dizel makinaya dönüştürdü. Her zaman önlerde ama hiç patlayıcılığı kalmamış gibi. Bu da Bernal, Romain Bardet ve Thibot Pinot (hatta TdF 2018’deki Geraint Thomas) gibi rakipler karşısında onun elini zayıflatıyor. 2019 Fransa Turu zaferi Kolombiya’ya gidecekse uçakta Quintana olmayacaktır.





Tam yedi etapta iki bin metre irtifanın üzerine çıkılacak. Bu durum kimleri olumlu/olumsuz etkiler?





Kolombiyalıları olumlu, Alejandro Valverde’yi olumsuz etkileyecektir. Ancak şu aralar Fransa’da müthiş bir sıcak dalgası var. Aşırı sıcaklar iki hafta daha sürerse Pinot’nun su kaynatacağını düşünüyorum. Aşırı iklim şartları, beslenme ve “recovery” bilimi konusunda en ileri takım Ineos’un avantajına olacaktır.





Sezonun en formda isimlerinden Julien Alaphilippe’in amacı ne olacaktır? Yine dağların kralı mayosunu mu hedefleyecek?





Alaphilippe ne isterse yapabilir. Bence ilk önceliği etap kazanmak olacaktır. Altıncı etap sonunda kendini iyi hissederse klasmana bile soyunabilir (kazanacağından değil ama kendini denemek için). Olmazsa da geçen seneki gibi yokuş klasmanı ve ikinci bir etap zaferi peşine düşebilir.





“Sürpriz yaratır” diyeceğiniz bir genel klasman adayınız var mı?





Ne derece sürpriz sayılır bilmem ama Rigoberto Uran ve Steven Kruijswijk’ın iyi dereceler yapacaklarını düşünüyorum. Ayrıca, Pireneler’e varana kadar Wout van Aert da kendinden çok söz ettirebilir. Sprint tarafında Peter Sagan’ı çok zorlu rakipler bekliyor. Slovak yıldızın beklendiği kadar iyi sprint atamayabileceğini düşünüyorum.





Tour’da “yıldızını parlatacak” diyeceğiniz bir genç bisiketçi var mı?





Bernal ve van Aert zaten yeterince parladılar. Bu Tour’un sonunda Française des Jeux’nün genç yokuşçusu David Gaudu’nün ismini herkesin öğrenmiş olmasını istiyorum. Ayrıca, Matej Mohoric ve Laurens de Plus’ün de, onlar için sarf ettiğimiz binlerce cümlenin hakkını bu yarışta vermelerini bekliyorum.





Hayal kırıklığı yaratmaya en yakın bisikletçi?





Hâlâ hayal kırıklığı sayılıyorsa Nairo Quintana ilk adayım. Geraint Thomas ve Warren Barguil’in de sıkıntı yaşayacaklarını tahmin ediyorum. Pinot/Bardet çiftinden biri de patlar ama hangisi bilemedim.