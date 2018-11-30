Sarpsborg 08-Beşiktaş: 2-3

STAT: Sarpsborg
HAKEMLER: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch
SARPSBORG: Vasyutin- Tveita, Horn, Tamm (Dk. 50 Jorgensen), Thomassen, Nielsen, Zachariassen, Heintz (Dk. 68 Askar), Halvorsen, Muhammed (Dk. 86 Larsen), Mortensen
BEŞİKTAŞ: Karius- Dorukhan Toköz
, Necip Uysal
, Vida, Caner Erkin
, Adriano (Dk. 78 Fatih
), Oğuzhan Özyakup
, Ljajic, Lens (Dk.90+2 Erdem), Mustafa Pektemek
, Larin (Dk. 58 Love)
GOLLER: Dk. 1 Muhammed, Dk. 6 Heintz (Sarpsborg) - Dk. 62 ve Dk. 90 Lens, Dk. 66 Love
SARI KARTLAR: Ljajic, Fatih Aksoy, Oğuzhan (Beşiktaş
)
UEFA Avrupa
Ligi I Grubu 5'inci karşılaşmasında Beşiktaş ilk yarısını 2-0 geri kapattığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle Sarpsborg'u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller, 62 ve 90'ıncı dakikalarda Lens ve 66'ncı dakikada Vagner Love'dan geldi. Ev sahibi Sarpsborg'un golünü ise 1'inci dakikada Muhammed ile 6'ncı dakikada Heintz kaydetti.
Beşiktaş bu galibiyetle grupta puanını 7'ye yükseltirken, Sarpsborg ise 5 puanda kaldı. Beşiktaş'ın grubundaki diğer karşılaşmada ise Malmö
sahasında Genk
ile 2-2 berabere kaldı. - İstanbul
Necip Uysal,Dorukhan Toköz,Beşiktaş