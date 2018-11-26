26 Kasım 2018, 14:28
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Sarpsborg-Beşiktaş Maçını Harald Lechner Yönetecek

Sarpsborg-Beşiktaş Maçını Harald Lechner Yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın I Grubu'ndaki rakibi Sarpsborg ile oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.



UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden  Beşiktaş'ın I Grubu'ndaki rakibi Sarpsborg ile oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.

Sarpsborg Stadı'nda perşembe günü oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek. Maçta Lechner  yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yaparken, Alexander Harkam ve Julian Weinberger ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak. - İstanbul Avrupa,Beşiktaş
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:28



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