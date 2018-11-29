Sarpsborg - Beşiktaş Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

UEFA Avrupa
Ligi I Grubu 5'inci hafta karşılaşmasında Beşiktaş
deplasmanda Norveç
'in Sarpsborg takımına konuk olacak. Sarpsborg Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu
'ndan Harald Lechner düdük çalacak. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek.
İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:
SARPSBORG: Vasyutin, Tveita, Horn, Tamm, Thomassen, Nielsen, Zachariassen, Heintz, Halvorsen, Muhammed, Mortensen
BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan Toköz
, Necip Uysal
, Vida, Caner Erkin
, Adriano, Oğuzhan Özyakup
, Ljajic, Lens, Mustafa Pektemek
, Larin.
Norveç,Beşiktaş
29 Kasım 2018 Perşembe 21:40