Sarpsborg Evinde 2 Puan Bıraktı

Beşiktaş
'ın UEFA Avrupa
Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Sarpsborg, Norveç
Birinci Futbol
Ligi'nde karşılaştığı Sandefjord ile 1-1 berabere kaldı.
Sarpsborg, ligin 29. haftasında Sandefjord'u ağırladı. Mücadale, ev sahibi takımdan Mortensen'in 60 ve Sandefjord'dan Valles'in 74. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.
Puanını 38'e çıkaran Sarpsborg 9'uncu, 23 puandaki Sandefjord ise 16. sırada yer aldı.
Beşiktaş, 29 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında, Sarpsborg'a konuk olacak.
Norveç,Avrupa,Beşiktaş
11 Kasım 2018 Pazar 22:43