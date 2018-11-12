12 Kasım 2018, 02:35
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Sarpsborg Evinde 2 Puan Bıraktı

Sarpsborg Evinde 2 Puan Bıraktı

Beşiktaş'ın rakiplerinden Sarpsborg, Norveç Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Sandefjord ile 1-1 berabere kaldı.



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Sarpsborg, Norveç Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Sandefjord ile 1-1 berabere kaldı. Sarpsborg, ligin 29. haftasında Sandefjord'u ağırladı. Mücadale, ev sahibi takımdan Mortensen'in 60 ve Sandefjord'dan Valles'in 74. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.

Puanını 38'e çıkaran Sarpsborg 9'uncu, 23 puandaki Sandefjord ise 16. sırada yer aldı.

Beşiktaş, 29 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında, Sarpsborg'a konuk olacak.

Futbol,Norveç,Beşiktaş

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