30 Kasım 2018, 11:33
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Sarpsborg Maçının Kadrosuna Alınmayan Ricardo Quaresma, Galatasaray Derbisine Kilitlendi

Riske edilmeyerek Sarpsborg maçının kadrosuna dahil edilmeyen Ricardo Quaresma, Galatasaray derbisine kilitlendi.

Ligde inişli çıkış bir performans ortaya koyan Kartal, taraftarının önünde Galatasaray'ı yenip ayağa kalkmak istiyor. Ricardo Quaresma da futboluyla bu maça damga vurmayı hedefliyor. Dolmabahçe'deki maçlarda ekstra katkı sağlayan Portekizli yıldız, iç sahadaki 5 mücadelede toplam 1 gol, 6 asistle oynadı.

İdmanlardan sonra ekstra çalışmalar gerçekleştiren Quaresma, pazar günkü derbide yine skora etki etmek amacında. Öte yandan Quaresma, daha önce 3 Galatasaray derbisinde forma giydi, 3'ünde de asist yaptı.

(Fanatik)

Galatasaray,Ricardo Quaresma
30 Kasım 2018 Cuma 11:33



YORUMLAR (1)
SENERYO BELLİ ŞİKE: kırmızı kart görcek maç 3-2 galatasaray yener acık acık şike olcak görün izleyin
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