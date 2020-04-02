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Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanından "yastık altındaki altınları bozdurmayın" uyarısı

Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanından "yastık altındaki altınları bozdurmayın" uyarısı Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, korona (Covid-19) virüsünün ve ekonomik sıkıntıların altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi ve ekledi: "Eğer yastık altında...

02.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:05
Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanından "yastık altındaki altınları bozdurmayın" uyarısı
ÇANAKKALE - Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, korona (Covid-19) virüsünün ve ekonomik sıkıntıların altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi ve ekledi: "Eğer yastık altında altın kaldıysa bozdurma taraftarı değilim. Çünkü, altının ileride daha çok yükseleceğini" düşünüyorum" dedi.
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs insan sağlığının yanı sıra ekonomiye de ağır darbe vurmaya devam ediyor. Devamlı yükselişte olan altın fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, " Altının yükselişi malum küresel ölçekteki bakılan bir takım sıkıntılar. Korona virüsün oluşturduğu ortamdan kaynaklanan bir pozisyon var. Aslında, İstanbul'daki altın fiyatları serbest piyasa argümanları açık olmadığından dolayı daha yüksek fiyatlarla açılacağı öngörülüyor. 350 TL bandında olacağı gibi tahmin ediliyor ama şuan uluslararası piyasalarda 340- 345 bandında seyrediyor altının Türk lirası karşılığı. Asıl burada altın onsunun bin 600 - bin 630 Dolar bandında gezmesi, altının bir türlü düşmesine sebep olmuyor. Bunun altında yatan gerekçe korona virüsten kaynaklı bir belirsizlik ve ekonomilerin ciddi sıkıntıda oluşu. ve öngörülemeyen bir sonuç var. Amerika ve Batı'daki Avrupa borsalarının ciddi kayıpları var. Bir de özel sektörün öngörülemeyen ciddi bir pozisyona girmesi var. Bu pozisyonda ne olacağı belirsizliği, insanları ister istemez maden yapılarına karşı talep yönelmesine sebep oluyor. Güvenli liman da demeyelim, güvenli liman diye de bir şey kalmadı artık. Bu süreci birlikte hepimiz izleyip, göreceğiz" diye konuştu.
"Altınları bozdurmayın"
Altın yatırımcılarına da önemli bir uyarıda bulunan Ay, "Yastık altında altın kaldı mı? İlk önce ona bakmak lazım. Eğer yastık altında altın kaldıysa bozdurma taraftarı değilim. Çünkü, altının ileride daha çok yükseleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanından ’yastık altındaki altınları bozdurmayın’ uyarısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Çanakkale, Ekonomi

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Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanından "yastık altındaki altınları bozdurmayın" uyarısı
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Haberler ›› Ekonomi ››Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanından 'yastık altındaki altınları bozdurmayın' uyarısı - Ekonomi

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