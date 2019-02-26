26 Şubat 2019, 19:18
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Sarri'ye Karşı Gelen Kepa Arrizabalaga'ya 1 Haftalık Maaş Kesintisi Cezası!

Chelsea, Lig Kupası final maçının son anlarında oyundan çıkmayı reddederek gündeme oturan Kepa Arrizabalaga'ya 1 haftalık maaş kesintisi cezası verildi.

Chelsea Kulübü, Teknik Direktör Sarri'yi dinlemeyen Kepa Arrizabalaga'nın cezasını belirledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kepa, oyundan çıkmayı ısrarla reddetmesi üzerine 1 haftalık maaşından mahrum kalacak.

PARA HAYIR KURUMUNA VERİLECEK

İspanyol kaleci, sakatlanmasının ardından hocasının değişiklik isteğini reddederek sahada kalırken; finalin kaybedilmesiyle tartışmanın büyümesine sebep oldu. Chelsea kulübü, Kepa'ya ödenmeyecek maaşın hayır kurumuna verileceğini açıkladı.

(Goal)

Chelsea, Yenikadinda Gösterme, Spor


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