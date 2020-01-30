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SARS virüsüyle savaşan o hastane şimdi de korona virüsüne karşı savaşacak

Çin, 2003'te SARS virüsünün yayılması üzerine başkent Pekin'de inşa ettiği Xiaotangshan Hastanesi'nde şimdi de korona virüsüne karşı savaşacak.

30.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:15SARS virüsüyle savaşan o hastane şimdi de korona virüsüne karşı savaşacak
Çin, 2003'te SARS virüsünün yayılması üzerine başkent 'de inşa ettiği Xiaotangshan Hastanesi'nde şimdi de korona virüsüne karşı savaşacak.
Pekin'de bulunan Xiaotangshan Hastanesi, korona virüsüne karşı yenileniyor. 2003'te SARS virüsünün yayılması üzerine başkent Pekin'de kısa süre içerisinde inşa edilen Xiaotangshan Hastanesi şimdi de korona virüsüne karşı savaşacak. Virüsün daha fazla yayılması ve gerek olması halinde hastanede onarım ve yapı çalışmaları sürüyor.
Çin, 2003'te SARS virüsünün yayılması üzerine başkent Pekin'de Xiaotangshan Hastanesi'ni inşa etmişti.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip korona virüsü (2019-nVoC) nedeniyle ölü sayısının 170'e yükseldiği açıklandı.
(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel

Kaynak: İHA

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