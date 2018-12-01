Sarten'e 2 Çevreci Ödül

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:07



01 Aralık 2018 Cumartesi 13:07

Metal ve plastik ambalaj üretimi gerçekleştiren Sarten, 20 litrelik bidon projesi ile ÇEVKO ve İstanbul Sanayi Odası'ndan (İSO) iki ayrı ödül aldı.Düzenlenen ödül törenlerinde İnovatif Çevre Dostu Ürün ödülü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Yeşil Nokta Sanayi ödülü ise ÇEVKO Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar tarafından CEO Zeki Sarıbekir'e takdim edildi.Sarıbekir, çalışmalarını çevreci bir anlayışla sürdürerek ambalajların çevreye olan etkilerini azaltmak için malzeme ağırlıklarını sürekli olarak düşürdüklerini söyledi. Enerji verimliliğinde iyileştirmeler yaparak ve üretim tesislerini müşterilerinin yakınına taşıyıp yerli kaynaklara önem verdiklerini anlatan Sarıbekir, "Fire ve ıskartaları azaltıp diğer tüm çalışmalarımızla çevreye olan etkiyi en aza indirmeye çaba sarf ediyoruz" dedi.Sarten'in iki kurumdan ödül alan 20 LT yeni bidon projesinde mevcut ürünün fonksiyon ve performansını artırılarak malzeme kullanımı azaltıldı, çevrim süreleri kısaltılarak daha verimli bir üretim sağlandı. - İSTANBUL