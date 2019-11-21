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Şartlı tahliye edilen hükümlü havaya ateş açınca infazını yaktı

Kocaeli'de, şartlı salıverilen kişi havaya ateş açınca yeniden tutuklandı.

21.11.2019 19:32 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:32Şartlı tahliye edilen hükümlü havaya ateş açınca infazını yaktı
'de, şartlı salıverilen kişi havaya ateş açınca yeniden tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 1996 yılında 'de yaşanan iki kişinin öldürüldüğü olayla ilgili davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan İ.A. (45), 3 yıl önce şartlı olarak tahliye edildi.
İ.A. serbest kaldıktan bir süre sonra havaya ateş ettiği için açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Cezasının kesinleşmesinin ardından önceki infazı iptal olan İ.A. için yakalama kararı çıkarıldı.
Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Darıca'da olduğunu tespit eden İ.A'yı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
İ.A, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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