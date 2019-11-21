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Şartlı tahliye ile cezaevinden çıktı, tekrar suç işleyince tutuklandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, karıştığı cinayetten 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve şartlı tahliye edilen İ.A. (45) başka bir suç işleyince yakalanıp, cezaevine götürüldü.

21.11.2019 18:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:18Şartlı tahliye ile cezaevinden çıktı, tekrar suç işleyince tutuklandı

KOCAELİ'nin ilçesinde, karıştığı cinayetten 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve şartlı tahliye edilen İ.A. (45) başka bir suç işleyince yakalanıp, cezaevine götürüldü.

Gebze'de, 1996 yılında karıştığı cinayetten yargılanan ve bir süre kaçtıktan sonra yakalanan İ.A. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İ.A., 4,5 yıl sonra şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı. Cezaevinden çıktıktan sonra başka bir suça karışan İ.A., çıkarıldığı mahkemece 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İl Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, İ.A.'nın Darıca ilçesinde yaşadığını tespit etti. Bugün saat 15.00 sıralarında, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında İ.A.'nın bulunduğu otomobil durduruldu. İ.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından İ.A. şartlı tahliye olması nedeniyle kalan cezasını çekmek üzere cezaevine götürüldü.



Gebze, Güncel

Kaynak: DHA

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