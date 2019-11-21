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Şartlı tahliye olan şahıs havaya ateş açınca yeniden tutuklandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişiyi öldürmek suçundan 15 yıl hapis cezasıyla girdiği cezaevinden şartlı tahliye edilen şahıs, silahla havaya ateş açınca gözaltına alınarak kalan cezasını çekmek için cezaevine gönderildi.

21.11.2019 18:07 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:12Şartlı tahliye olan şahıs havaya ateş açınca yeniden tutuklandı
KOCAELİ (İHA) – 'nin ilçesinde 2 kişiyi öldürmek suçundan 15 yıl hapis cezasıyla girdiği cezaevinden şartlı tahliye edilen şahıs, silahla havaya ateş açınca gözaltına alınarak kalan cezasını çekmek için cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İ.A. (45) adlı şahıs, 1996 yılında Gebze'de R.K. ve A.K.'yi silahla öldürdükten sonra hakkında açılan davada 15 yıl hapis cezası alarak cezaevine gönderildi. Cezanın bir kısmını çektikten sonra 3 yıl önce şartlı tahliye olan İ.A. sokak ortasında silahla havaya ateş açınca hakkında açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ceza alması sonrasında şartlı tahliye hükümlerini ihlal eden İ.A. hakkında cinayet suçundan kalan cezasını çekmek üzere yakalama kararı çıkarıldı.

İ.A.'nın Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir ikamette olduğunu belirleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adrese giden polis ekipleri, şahsın içinde olduğu aracı durdurarak İ.A.'yı gözaltına aldı. Kocaeli Emniyetine getirilen şahıs, kalan cezasını çekmesi için cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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