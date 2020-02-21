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Şartlı tahliye oldukları cezaevine hırsızlık yapınca geri döndüler

Mersin'in Erdemli ilçesinde, hırsızlık suçundan girdikleri cezaevinden şartlı tahliye edilen 2 kişi, tekrar hırsızlık yapınca tutuklandı.

21.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:18Şartlı tahliye oldukları cezaevine hırsızlık yapınca geri döndüler
'in ilçesinde, hırsızlık suçundan girdikleri cezaevinden şartlı tahliye edilen 2 kişi, tekrar hırsızlık yapınca tutuklandı.
İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir akaryakıt istasyonundaki oto yıkama makinesinin bozuk paraları çalındı.
Şikayet üzerine soruşturma başlatan ekipler, şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların, evlerinde yapılan aramada çalıntı motosiklet ve ev eşyaları da bulundu.
Hırsızlık suçundan girdikleri cezaevinden 3 ay önce şartlı tahliye ve denetimli serbestlik kararıyla tahliye edildiği belirlenen zanlılar, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

Jandarma, Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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