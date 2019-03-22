Saruhan, " Bizim Arzuladığımız Tek Şey Galibiyet"

Yarın saat 17.00'de Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda başlayacak olan mücadelede eski takımına karşı forma giyecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nın başarılı forveti Alper Saruhan yaptığı açıklamada, " Bizim açımızdan hazırlıklar son derece olumlu geçti. Tempo ve taktik anlamında takım olarak istediğimiz seviyedeyiz. Bunu özellikle maçların başında göstermekte zorlanıyoruz ancak mücadeleyi her zaman yüksek ivmeli ve yüksek tempolu bitiren taraf biz olmaya gayret ediyoruz. Bu da sezon sonunda puan tablosuna mutlaka yansıyacaktır" diye konuştu.

" İnşallah Güzel ve Centilmence Bir Mücadele Olur"

Sezon ortasında Konyaspor'dan, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a transfer olduğunu hatırlatan Alper Saruhan, " Konyaspor benim sezon ortasında ayrıldığım bir takımdı. Onlarda Konyaspor olarak yeni bir yapılanmaya girdiler. İnşallah onlar içinde olumlu ve hayırlı gelişmeler oluyordur. Çünkü biz o kulüp içerisinde sezon başında hak etmediğimiz bir şekilde zor zamanlar yaşadık. Ancak şu anda öğrendiğimi kadarıyla arkadaşlarım bu tip sorunları atlatmışlar. Sonuçta Konya bir Anadolu şehridir. Anadolu'ya basketbolu yaymakta bence ülke için çok önemlidir. Bu sebepten dolayı söylüyorum bunu. Ama şu anda benim rakibim, takımımızın rakibi. İnşallah hak eden taraf kazanır ve güzel ve centilmence bir mücadele olur. Biz kazanmayı çok istiyoruz. Bizim arzuladığımız tek şey galibiyet. Çünkü yukarıları hedefliyoruz. Ligi ne kadar yukarıda bitirirsek, bizim için o kadar olumlu ve güzel şeyler olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler