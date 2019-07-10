10.07.2019 11:09
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Oyuncu Saruhan Hünel, Suud prensesinden evlilik teklifi aldığını açıkladı

Bir alışveriş merkezinde basın mensuplarıyla karşılaşan yakışıklı oyuncu Saruhan Hünel, gelen soruların üzerine bir Suud prensesinden evlilik teklifi aldığını söyledi.

Aynalı Tahir dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Saruhan Hünel, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ve her biriyle ayrı ayrı fotoğraf çektiren Hünel, Suud prensesinden evlilik teklifi aldığını açıkladı.

"YÜKSEK PARA TEKLİF EDİLDİ AMA KABUL ETMEDİM"

Orta Doğu'nun Türkler için önemli bir pazar haline gelmesiyle ilgili konuşan Hünel, şunları söyledi: "Biz Orta Doğu'daki kadınlarla yemek tekliflerini çok önceden aldık. Bize daha üst kademeden geldi. Yüksek paralar teklif ettiler ama ben o zamanlar kabul etmedim. En son Kuveyt ve Suud üst kademeden birileriyle bir araya geldik ama ben bunu basına göstermedim. Hatıra fotoğrafı çekerek ayrıldık.

"SUUD PRENSESİNDEN EVLİLİK TEKLİFİ ALDIM"

En son Orta Doğu'dan bir Suud prensesinden bir evlilik teklifi aldım. Fakat orada şeriat kanunu var ve resmi evlenemiyorsunuz. Evlenir miyim kısmına gelirse bunlar kader kısmet işi."

Oyuncu Saruhan Hünel, Suud prensesinden evlilik teklifi aldığını açıkladı
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YORUMLAR (7)
FATİH: adı saruhan kendisi kara nasıl iş
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AYNALI TAHİR: Yakşır tilki ekrem abime
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GÜLÇİN: BU BEYEFENDİYE YAKIŞIR
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BATTALGAZİ44: DÖVEBİLECEĞİ BİRİ OLMADIĞI İÇİN KABUL ETMEMİŞ
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MANASLI HEKİM: iyi olur böylelikle abd ye rakip olur
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VEYSEL: yakışır
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A: KEŞKE BİZE DE GELSE :ddd
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