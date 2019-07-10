Oyuncu Saruhan Hünel, Suud prensesinden evlilik teklifi aldığını açıkladı

Aynalı Tahir dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Saruhan Hünel, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ve her biriyle ayrı ayrı fotoğraf çektiren Hünel, Suud prensesinden evlilik teklifi aldığını açıkladı.

"YÜKSEK PARA TEKLİF EDİLDİ AMA KABUL ETMEDİM"

Orta Doğu'nun Türkler için önemli bir pazar haline gelmesiyle ilgili konuşan Hünel, şunları söyledi: "Biz Orta Doğu'daki kadınlarla yemek tekliflerini çok önceden aldık. Bize daha üst kademeden geldi. Yüksek paralar teklif ettiler ama ben o zamanlar kabul etmedim. En son Kuveyt ve Suud üst kademeden birileriyle bir araya geldik ama ben bunu basına göstermedim. Hatıra fotoğrafı çekerek ayrıldık.

"SUUD PRENSESİNDEN EVLİLİK TEKLİFİ ALDIM"

En son Orta Doğu'dan bir Suud prensesinden bir evlilik teklifi aldım. Fakat orada şeriat kanunu var ve resmi evlenemiyorsunuz. Evlenir miyim kısmına gelirse bunlar kader kısmet işi."