Saruhanlı'da Spor Panayırı Başladı

Daha önce Kula ve Gölmarmara'da gerçekleşen Spor Panayırı, bu kez de Saruhanlı'da başladı. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda başlayan panayıra yoğun ilgi var. Gençler ve çocuklar, çeşitli spor aktiviteleri ile eğlenceli dakikalar geçiriyorlar.

TOPOĞLU GENÇLERLE BULUŞTU

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Manisa'da bulunan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Saruhanlı'daki Spor Panayırı'na ziyarette bulunarak, sporcularla bir araya gelip, onlarla sohbet etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile birlikte gençler ve çocuklarla bire bir ilgilenen Topoğlu, bazı branşlarda madalya kazanan sporcuları da tebrik etti. Spor Panayırı, iki gün daha devam edecek.

Kaynak: Bültenler